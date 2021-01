Jan Ceulemans komt met scherpe analyse: "Wat voor Vanaken als te weinig aanzien wordt, is voor Refaelov een goede prestatie"

Als meervoudig Gouden Schoen heeft hij uiteraard wel een mening die de moeite waard is. En die is best wel interessant te noemen.

Jan Ceulemans heeft zich uitgelaten over de favorieten voor de Gouden Schoen 2020. Daarbij haalde hij toch wel een vergelijking boven over verwachtingspatronen om u tegen te zeggen. Vergelijkingen "Wat voor Vanaken als te weinig geldt, is voor Refaelov een goede prestatie", klinkt het in Het Nieuwsblad scherp. "Bij Refaelov wordt vijf goals als goed gezien, bij Vanaken zeggen ze dan dat hij er vorig jaar negen maakte."

