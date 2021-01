Geen tijd te verliezen, Van den Brom neemt twee aanwinsten meteen op in wedstrijdselectie Racing Genk

Bij Racing Genk hebben ze met Mark McKenzie en Angelo Preciado twee spelers officieel voorgesteld deze week. Coach John van den Brom laat er geen gras over groeien en neemt de aanwinsten meteen mee voor de uitwedstrijd tegen Moeskroen.

"Angelo en Mark zijn er klaar voor", denkt de Nederlander. "Je ziet dat de spelers zowel fysiek als voetbaltechnisch erg goed zijn", is hij overtuigd van de kwaliteiten van de aanwinsten.

Van den Brom begon zijn trainerschap bij Racing Genk met een 4-1 overwinning tegen Moeskroen, zondag volgt de terugwedstrijd al. Van den Brom kan zijn tegenstander dus al wat inschatten. "Ze begonnen vorige keer erg agressief en kwamen zelfs verdiend op voorsprong. Maar we kwamen er door toen we begonnen te voetballen. Zaterdag moeten we ons eigen spel brengen en erdoorheen breken", denkt hij.