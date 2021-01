Clement is dankbaar voor de kansen die hij bij Beerschot kreeg

Philippe Clement heeft een bijzondere band met Beerschot. De trainer van Club Brugge begon er zijn professionele voetbalcarrière.

En daar is Clement nog altijd heel dankbaar voor. “Ik ben nu coach van Club Brugge omwille van de kans die ik daar gekregen heb. Heel veel jeugdvrienden van mij hebben daar nu nog een abonnement”, zei Clement op de persconferentie.

Publiek zal er nu niet bij zijn, maar het blijft toch bijzonder voor Clement. “Het is altijd back to the roots: daarom blijft de match tegen Beerschot een bijzondere wedstrijd voor mij.”

Dan mag de inzinking van tegen STVV nu niet meer gebeuren.“Samen met de jongens hebben we daar lessen uit getrokken. Maar het was ook niet àllemaal slecht na de rust: de laatste 20 minuten waren opnieuw beter.”