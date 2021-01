Hein Vanhaezebrouck kan niet wachten tot hij terug is: "Elke dag beter"

Bij AA Gent gaat het herstel van Giorgi Chakvetadze de goede richting uit, tot grote opluchting van trainer Hein Vanhaezebrouck. Toch lijkt een snelle terugkeer er niet echt in te zitten.

Vanhaezebrouck hoopt Chakvetadze snel te recupereren. "Het gaat iets beter met Chakvetadze. Een van de laatste ingrepen die hij onderging, is positief verlopen”, zegt de trainer aan Het Nieuwsblad.

Last zou Chakvetadze niet meer hebben, maar een terugkeer lijkt niet voor meteen. “Hij traint nu ook weer met een glimlach. Want waar hij eerder nog die hinder had die hem stoorde, gaat het nu elke dag beter. We zullen geduld moeten hebben.”