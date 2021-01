Over verschil in verdedigen: "In Nederland vinden ze me een schopper, in België een prima voetballende verdediger"

In Nederland wordt nauwelijks verdedigd, hoor je wel eens met enige zin voor overdrijving. Spelers als Björn Vleminckx en vorig seizoen nog Cyriel Dessers kroonden zich bij onze noorderburen zelfs tot topschutter. Bij hun terugkeer naar de Jupiler Pro League liep het allemaal veel minder vlot.

Ook dit seizoen loopt er bij het bescheiden VVV weer iemand rond die met de ogen dicht scoort. Zijn naam: Giorgos Giakoumakis. De Griek was de voorbije seizoenen in zijn thuisland allesbehalve een doelpuntenmachine, maar was tot dusver goed voor zestien goals in evenveel Eredivisie-wedstrijden.

Voetbalkrant.com sprak hierover met Arjan Swinkels, ploegmaat van Giakoumakis en als ervaringsdeskundige de gewezen persoon om het verschil in verdedigen tussen de Nederlandse en Belgische competitie in te schatten. "Nou, als je zo'n jongen goed aanstuurt vanuit de defensie, hoeft ie ze alleen maar binnen te schieten", gekscheert de ex-verdediger van Lierse, Beerschot en KV Mechelen. "Serieus, alles wat hij op dit moment aanraakt, verandert in goud. Dat is iets wat we moeten koesteren en hopen dat dit zo lang mogelijk mag blijven duren. Geef hem dit seizoen een bal in de zestien meter, en de kans dat hij erin gaat is erg groot."

"Bovendien draait bij ons heel het team rond hem. Net zoals dat bij Vleminckx bij NEC en Dessers bij Heracles ook het geval was. Bij een topclub, en al zeker in België, kan zoiets nooit. Dat maakt het een stuk lastiger om te scoren."

Naïef

Dan is de vraag: heeft iemand als Giakoumakis dit seizoen zijn niveau opgekrikt of ligt het aan het open spel in de Nederlandse Eredivisie? "Eerlijk is eerlijk, in Nederland verdedigt men naïef, wat het natuurlijk leuk maakt om naar te kijken. In België moet een verdediger verdedigen, hier in Nederland moet een centrale verdediger veel meer kunnen. Ik moet zeggen dat de overstap naar de Eredivisie afgelopen zomer me toch wat aanpassing kostte. De ruimtes zijn een stuk groter, waardoor ik veel meters moet maken", aldus Swinkels, die bijna helemaal hersteld is van een spierblessure.

"Ik zie mezelf meer als een pure verdediger, al ben ik de Nederlandse manier van voetballen ook wel gewoon, hoor. Ach, in Nederland zeggen ze dat ik een schopper ben, terwijl ze in België vonden dat ik prima kon inspelen", besluit de immer sympathieke Arjan Swinkels.