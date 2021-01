Transferhonger nog niet gestild: STVV huurt ex-verdediger van Standard

Met Christian Brüls en Ilombe Mboyo toonde STVV zich al erg actief tijdens deze mercato. De twee nieuwkomers eisten in de zege tegen OHL meteen een hoofdrol op. Maar de transferhonger van de Kanaries is nog niet gestild.

In de marge van de wedstrijd tussen STVV en OHL werd duidelijk dat Dimitri Lavalée het seizoen bij STVV zal afwerken. Lavalée is een 24-jarige linksvoetige centrale verdediger, die ook op links of centraal op het middenveld kan fungeren. STVV huurt hem voor zes maanden van Mainz 05.

Bij Mainz, gedeeld laatste in de Bundesliga, speelde Lavalée tot dusver geen enkele minuut in de hoofdmacht. Vorig seizoen kwam hij bij Standard aan vijf competitiewedstrijden, waarna hij transfervrij naar Duitsland vertrok.