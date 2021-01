Wouter Vrancken ziet oud zeer opnieuw opduiken en geeft verklaring voor vreemde vervanging

Wouter Vrancken moest met lede ogen aankijken hoe KV Mechelen één van zijn mindere prestaties sinds lang leverde woensdagavond in eigen huis. Bizar, want Malinwa was de voorbije weken toch sterk bezig. Een oud zeer dook weer op.

KV Mechelen had in zijn vorige wedstrijd enige stabiliteit gevonden achterin. Dat zorgde mee voor clean sheets tegen Antwerp en Charleroi. In de twee duels voordien werd ook telkens maar één doelpunt geslikt. In de thuiswedstrijd tegen Standard was het met vier tegentreffers een heel ander verhaal.

Het begon met een overtreding van Kaboré aan de zijkant, die tot de vrijschop leidde waar de 0-1 uit voortkwam. "Dat was al een individuele fout en op de vrije trap maakten we er nog eentje", oordeelde Vrancken. Dat zou niet de laatste steek zijn die KVM liet vallen. Thoelen zag er niet goed uit bij de 0-2. "Ook een individuele fout en dan slikken we ook te gemakkelijk het derde en vierde doelpunt."

Individuele fouten trachten te vermijden, het is al het hele seizoen een belangrijk mantra. Eén beslissing van Vrancken zelf deed ook de wenkbrauwen fronsen: het aan de kant laten van Marian Shved in de tweede helft. Niet dat de Oekraïner super in de wedstrijd zat, maar de weinige gevaarlijke momenten kwamen wel van hem voort. Zo bood hij Druijff met een voorzet de kans op de gelijkmaker aan.

Shved te afwachtend volgens Vrancken

"Ik vond dat hij zich niet kon doorzetten en dat hij te afwachtend speelde", beweerde Vrancken over Shved. "Daar waar hij bijvoorbeeld tegen Charleroi wel initiatief nam. Doet hij dat niet, dan neemt dat te veel van zijn kwaliteiten weg."

Die echte flits miste Shved dus volgens Vrancken. "Hij is een speler zoals Storm, die heeft ook die extra procentjes nodig om dreigend te kunnen zijn." De huurling van Celtic hoeft wel niet te vrezen dat hij nu weer uit de gratie zou vallen. "Ik neem hem dit niet kwalijk. Hij heeft ook lange tijd niet gespeeld. Ik hoop dat hij zijn scherpte terugvindt."