Recordtransfer van afgelopen zomer bij Anderlecht richting uitgang? 'Deense interesse voor Mustapha Bundu'

Mustapha Bundu ging op bezoek bij Charleroi in de fout en vertoeft tegenwoordig in de tribune. Het bestuur van paars-wit zoekt naar een oplossing en lijkt die nu misschien ook wel gevonden te hebben. Enkele Deense ploegen tonen namelijk interesse in de flankaanvaller.

Dit seizoen pakte Anderlecht uit met enkele rake transfers, al ontbreekt de naam van Mustapha Bundu in dat rijtje. De recordtransfer van afgelopen zomer kwam dit seizoen negen keer in actie voor paars-wit, maar wist de hoge verwachtingen (nog) niet in te lossen. Daarnaast ging hij op bezoek bij Charleroi in de slotminuten in de fout. Bundu verdween uit het elftal en kreeg zelfs een mental coach van de club ter beschikking. Het bestuur van paars-wit gaat nu op zoek naar een (tijdelijke) oplossing voor de flankaanvaller. Volgens Het Laatste Nieuws geniet de 23-jarige van Deense interesse. AGF en FC Kopenhagen willen Mustapha Bundu graag huren, maar hopen ook op een aankoopoptie. Anderlecht zou bereid zijn om mee te werken aan het vertrek van hun speler. Al is de vraag, aangezien het stevige prijskaartje van 2,8 miljoen euro dat ze voor hem betaalde, of ze hem ook definitief willen laten vertrekken uit het Lotto Park.





