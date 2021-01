Waasland-Beveren gelooft in jonge doelman: 'Contractverlenging tot 2024'

Waasland-Beveren gelooft in de kwaliteiten van Brent Gabriël. Daarom heeft de club vrijdagmiddag het contract van de beloftevolle doelman verlengd tot 2024.

Brent Gabriël veruilde in 2019 Club Brugge voor een nieuw avontuur bij Waasland-Beveren. Vorig seizoen stond de 21-jarige doelman drie keer onder de lat bij de Waaslanders. De club is overtuigd van zijn kwaliteiten en verlengd daarom zijn contract tot 2024. "Het geloof in de doelman is groot, vandaar dat een contractverlenging de volgende logische stap was. Samen schrijven we een mooi nieuw hoofdstuk aan dit verhaal", klonk het via de officiële kanalen van de club.

Waasland-Beveren zag vorige week Lucas Pirard vertrekken naar Union Sint-Gillis. De club moest dus op zoek naar een waardige doublure voor Nordin Jackers. Daarom werd er eerst gekozen voor de komst van Bill Lathouwers (ex-Antwerp), nu verlengd het ook het contract van de beloftevolle Gabriël.