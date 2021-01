De 10 gouden jaren Verhaeghe-Mannaert: Club Brugge groeide uit tot dé club van België

Voorzitter Bart Verhaeghe en algemeen manager Vincent Mannaert staan exact tien jaar aan het roer van Club Brugge. Het werden jaren met vele sportieve en financiële successen.

Club Brugge groeide uit tot een club die elk seizoen zal meestrijden voor de titel. In de laatste tien jaar viel Club Brugge nooit uit de top 3, met drie titels in de laatste vijf seizoenen. Club Brugge leverde maar liefst 4 Gouden Schoenen op rij af. Refaelov doorbrak deze reeks en werd dan zelf ook nog eens in 2011 door Club Brugge naar de Jupiler Pro League gehaald.

Sterke inkomende en uitgaande transfers

Ondernemer Verhaeghe kocht slim aan en de ‘goedkope’ inkomende transfers werden na uitstekende prestaties voor een veelvoud doorverkocht. Denk maar aan Wesley, Danjuma, Izquierdo,... en ook Diatta is nu de volgende in dit rijtje.

Ook de namen van de inkomende transfers deden monden openvallen. Met Mignolet en Dost slaagde Club erin om transfers af te ronden die voordien gewoonweg onmogelijk waren. Een teken dat de bekendheid, het imago en de financiële mogelijkheden van de club flink zijn toegenomen.

Geen rode cijfers

Ondanks de financiële moeilijke periode waar de clubs zich in bevinden, werden er het afgelopen jaar forse winsten geboekt in Brugge. Verhaeghe en Mannaert stellen wel nog grote doelen voor de volgende tien jaar: een grotere rol spelen in Europa en de uitbouw van een stadion.