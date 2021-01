Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 21!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Nordin Jackers. Hij wist eigenhandig een puntje te redden voor Waasland-Beveren op bezoek bij Anderlecht, met héél wat goede reddingen. Er waren nog doelmannen prima dit weekend (Thoelen, Bolat, ...), maar aan Jackers konden ze écht niet tornen.

Verdediging

Achterin kiezen we voor vier belangrijke personen. Op links was Mohammadi in aanvallend opzicht heel belangrijk voor AA Gent, op rechts zorgde Joren Dom voor heel wat werkkracht én een belangrijk doelpunt. Ook Ciranni scoorde een belangrijke voor Moeskroen, Pavlovic lijkt dan weer dé aanwinst van het jaar voor Cercle Brugge te gaan worden.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we niet naast Sven Kums, die met een doelpunt en een assist dé man was voor de Buffalo's in Leuven. Hjulsager was dan weer de aanjager van KV Oostende, terwijl Mrabti de bepalende speler van KV Mechelen was.

Aanval

Onuachu werkte heel hard voor Genk, Da Costa deed hetzelfde voor Moeskroen en er waren nog wel wat diepe spitsen die flink werkten, maar met Lang (2 assists), Ito (1 goal, 1 assist) en Lestienne (2 assists) hadden we genoeg aan heel wat boeiende flankspelers om ons team te vullen. En dan grijpen Hairemans, Holzhauser, El Hadj en Fall er ondanks prima prestaties dus al naast ...

Dat levert dan onderstaand elftal op: