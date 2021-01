Transfer lijkt er nu ook echt te komen: Emmanuel Dennis gaat medische testen afleggen bij Duitse club

Naast Krépin Diatta ljikt er opnieuw een flankaanvaller te vertrekken bij Club Brugge. De Nigeriaan Emmanuel Dennis zou uitgeleend worden aan het Duitse 1. FC Köln. Hij legt vandaag zijn medische testen af.

Emmanuel Dennis staat op het punt om Club Brugge tijdelijk te verlaten. Volgens Het Laatste Nieuws legt de flankaanvaller vandaag zijn medische testen af met het oog op een uitleenbeurt aan 1. FC Köln, de huidige nummer 16 in de Bundesliga.

Dennis kon dit seizoen nog niet scoren in de Jupiler Pro League. In de Champions League vond hij wel één keer de weg naar het doel. De Nigeriaan scoorde in de 1-2 overwinning op het veld van het Russische Zenit.