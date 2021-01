Na twaalf op twaalf duiken Rouches plots op in top 4: "Mbaye Leye lijkt juiste snaar te raken"

Standard knokte zich zondagavond naar een 3-2 zege in de Waalse derby tegen een verdienstelijk Charleroi. Standard toonde veerkracht en karakter. Daarin is de rol van Mbaye Leye niet te onderschatten. Sinds de Senegalees eind december overnam, behaalde Standard twaalf op twaalf. Avec la manière.

De overwinningen tegen Waasland-Beveren en Cercle Brugge lagen in de lijn der verwachting, maar ook tegen KV Mechelen en Charleroi trok een ontketend Standard aan het langste eind. Twaalf op twaalf onder Leye, elf doelpunten gemaakt in vier wedstrijden. Wie had dit een maand geleden durven voorspellen?

De rechterkolom is intussen ingeruild voor plaats vier. Zo is Standard, dat toch aan een bewogen seizoen bezig is, plots weer in de running voor de play-offs. "Daarin valt de rol van Mbaye Leye zeker niet te onderschatten", vertelt Eric Van Meir in gesprek met Voetbalkrant.com. "Het is knap wat hij er doet. Hij gooit de jonge gasten volop in de strijd. Jongens als Balikwisha, Raskin en Siquet: die rekenen niet te veel, ze gaan er elke match vol voor."

"Wat me bij Standard opvalt, is de energie in balverlies. Iedereen doet zijn verdedigende taak, zelfs een Carcela na zijn invalbeurt tegen Charleroi. Mbaye Leye weet duidelijk de juiste snaar te raken bij zijn spelers. Bovendien lijkt hij zijn typeploeg gevonden te hebben, al is daar ook wel wat geluk bij nodig. Neem nu iemand als Cimirot. Als die jongen geen Covid-besmetting zou hebben gehad, was er nu misschien geen sprake van Raskin op het middenveld."

Deze week krijgen Mbaye Leye en co alvast twee stevige tests voorgeschoteld: donderdag stappen de Rouches de bus op voor de verplaatsing naar KV Oostende, een concurrent in de strijd om een plaats in de top acht. Zondag wacht de clash met Club Brugge in het Jan Breydelstadion. In februari bekampen de Rouches ook nog OHL, Antwerp en Anderlecht.

Nog zo iemand die helemaal ontbolstert bij Standard is de 18-jarige Hugo Siquet. De rechtsachter ging voorop in de strijd tegen Charleroi en werd na afloop verkozen als Man van de Match. Eric Van Meir kent de youngster goed van bij de nationale ploeg U19. "In het begin van het seizoen kampte hij met wat fysieke problemen. Ook hij had het geluk aan zijn zijde om op het juiste moment aan spelen toe te komen. Hij doet het ook gewoon goed. Hugo is een goede flankverdediger met aanvallende intenties. Zijn intensiteit en duelkracht zijn top", besluit Eric Van Meir.