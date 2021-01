Antwerp wil bij Waasland-Beveren gaan aankloppen voor verdedigende versterking

Antwerp wil er nog een linksvoetige verdediger bij, maar dat is een profiel dat bijna elke profclub zoekt. Ze willen daarvoor aankloppen bij buur Waasland-Beveren, maar dat wordt ook geen makkelijke zaak.

Aleksandar Vukotic staat op het lijstje van The Great Old, weet GvA. De dubbele meter van Waasland-Beveren stond eerder al in de belangstelling van Antwerp, maar de deal sprong toen af. Ook nu wordt het weer geen evidente zaak.

Vukotic is een basisspeler in de vijfmansverdediging van Nicky Hayen. Waasland-Beveren, dat tegen degradatie vecht, is dan ook niet geneigd de centrale pion te laten gaan. De 25-jarige Bosnische Serviër zou er wel oren naar hebben.