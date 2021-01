OFFICIEEL KV Kortrijk kondigt de komst van Aleksandar Radovanovic aan

KV Kortrijk heeft een overeenkomst gesloten met RC Lens voor de komst van Aleksandar Radovanovic. Het gaat om een definitieve overstap.

Het ging gisteravond al heel concreet in de lucht en nu is het officieel. Radovanovic is van KV Kortrijk. “Aleksandar speelde tot op 2018 in zijn geboorteland Servië waar hij een vaste waarde was bij subtoppers FK Spartak Subotica en FK Vojvodina. In de zomer van 2018 maakte de 27-jarige verdediger de overstap naar de toenmalige Franse tweedeklasser”, staat er bij KV Kortrijk te lezen.

‘Halverwege de competitie kreeg hij te maken met een zware blessure waardoor hij de rest van het seizoen aan de kant bleef. De centrale verdediger knokte zichzelf terug in de rangen na zijn blessure en mocht uiteindelijk met RC Lens promoveren naar Ligue 1 nadat de ploeg vorig seizoen tweedes eindigde in Ligue 2.”

“Dankzij zijn prestaties werd Aleksandar opgenomen in het beste elftal van Ligue 2 in 2019/2020. Aleksander maakt de definitieve overstap naar KV Kortrijk en tekende een contract van anderhalf seizoen + één seizoen optie.”