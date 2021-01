Lijdensweg voor geblesseerde Matej Mitrovic eindelijk voorbij: Kroaat maakt opnieuw minuten bij beloften

Matej Mitrovic staat op het punt terug te keren bij Club Brugge. De Kroaat was maandenlang out met een enkelblessure, maar kwam al voor een tweede keer in actie bij Club NXT. Goed nieuws dus voor Philippe Clement, die nu op een extra centrale verdediger kan rekenen.

Matej Mitrovic mag zich opnieuw voetballer noemen. De onfortuinlijke Kroaat viel in augustus uit met een vervelende enkelblessure en moest onder het mes. De centrale verdediger heeft ondertussen een maandenlange revalidatie achter de rug. Woensdag maakte hij in een oefenpartij tegen Lokeren-Temse voor een tweede keer minuten bij Club NXT. Eerder oefende hij met de beloften ook al eens tegen KV Mechelen. Philippe Clement is overtuigd van de kwaliteiten van Mitrovic: "In de korte periode dat ik hem hier aan het werk zag, zag je dat." Vorig seizoen kwam hij maar zeven keer in actie, ook toen zag Matej Mitrovic een groot deel van het seizoen aan zich voorbijgaan door een blessure.





