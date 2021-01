Zuur, maar sterk debuut: "Had liever langer gewacht om hem in de basis te droppen, maar geen keuze"

Wedstrijdritme op het hoogste niveau? Blijkbaar niet altijd nodig om je rentree te maken in de Jupiler Pro League.

Dimitri Lavalée is terug in België. Bij Mainz kwam hij niet in de plannen voor en dus werd de ex-Standardspeler uitgeleend aan STVV. In de Gentse Ghelamco Arena verving hij meteen de vertrokken Pol Garcia in de basis.

Indruk

"Ik had hem graag wat meer tijd gegund om in te passen, maar ik was verplicht hem te zetten. Op training maakte hij al indruk. Een wedstrijd is natuurlijk anders en hij begon aarzelend, maar hij groeide snel in de match. Dit komt goed naast Teixeira."

Lavalée zelf was ook best tevreden over zijn debuut: "We mogen best tevreden zijn van onze wedstrijd en ik persoonlijk ook. Het ging meteen goed met Teixeira. We begrijpen elkaar, dat is goed. Er is nu niet veel tijd om bij de pakken te blijven zitten, de match tegen Cercle Brugge is heel belangrijk."