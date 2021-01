Over coaches die 'sorry' zeggen, late goals en een scorende verdediger: een terugblik op de midweekspeeldag

Wedstrijden die net te lang duurden voor de staartploegen, coaches die de hand in eigen boezem staken en een verdediger die de weg naar doel gevonden heeft... Een terugblik op de midweekspeeldag in de Jupiler Pro League.

Venijn zit in de staart bij de staartploegen

KV Oostende stond donderdag op luttele seconden van een plaats in de top 4. Bokadi sleepte echter nog een punt uit de brand voor Standard. Toch waren het vooral de staartploegen die in extremis nog een zware klap te verwerken kregen.

Waasland-Beveren knokte zich op gelijke hoogte met KV Mechelen, maar zag in blessuretijd alsnog een punt uit handen glippen. Moeskroen gaf nauwelijks iets weg tegen Anderlecht, maar een dubieuze strafschop kostte Les Hurlus twee dure punten in de strijd om het behoud. STVV kon dan weer een gouden zaak doen in de Ghelamco Arena. De ploeg van Maes gaf nauwelijks kansen weg, maar een ongelukkige eigen doelpunt met de laatste trap van de wedstrijd zorgde voor een gelijkspel en enorme kater voor de Kanaries.

© photonews

Trainers slaan mea culpa

Opvallend: Peter Maes nam na afloop de verantwoordelijkheid voor de late gelijkmaker op zich. Hij bracht in de slotfase de rechtsvoetige Sankhon in op links. Het was uitgerekend de invaller die met een overtreding aan de basis lag van de gelijkmaker. "Ik had over het hoofd gezien dat ik met Matsubara nog een linkspoot achter de hand had", liet Maes weten.

Ook John van den Brom stak na de 3-2 tegen Zulte Waregem de hand in eigen boezem. "Dat het nog spannend werd, verwijt ik mezelf. Ik heb te veel gewisseld", klonk het. Gelukkig voor KRC Genk kostte het enkel bibbergeld en geen punten.

"Als Brandon begint te scoren..."

Philippe Clement zei het na de wedstrijd tegen KRC Genk al lachend: "Als zelfs Brandon begint te scoren, worden we héél moeilijk te kloppen." Profetische woorden, want ook in de stadsderby de centrale verdediger Club langszij. Noa Lang zorgde uiteindelijk voor een nieuwe zege voor de landskampioen.

Brandon Mechele scoorde dus voor de tweede keer in amper vijf dagen tijd. Opmerkelijk, zeker als je weet dat zijn laatste competitiedoelpunt daarvoor dateerde van 26 november 2017. Meer dan drie jaar geleden scoorde hij in een zege tegen Zulte Waregem (3-2).

Charleroi in vrije val

Charleroi begon de competitie met 18 op 18. In die zes matchen moesten ze amper twee doelpunten incasseren. Ondertussen zijn de Carolo's weggezakt naar plaats acht. Tegen OHL (1-1) kon het voor het eerst in zes wedstrijden een nederlaag vermijden. Met dertien tegengoals in de laatste zes wedstrijden lijkt het probleem van Charleroi niet ver te zoeken.