Coaches en doelmannen reageren quasi unisono na billijk gelijkspel in #KVMGNK: "Daarom doet het extra deugd"

KV Mechelen en KRC Genk hielden het op een 0-0 gelijkspel, met dank ook onder meer aan twee goede doelmannen. Na het treffen waren de coaches én de goalies het roerend met elkaar eens.

"Een clean sheet is leuk, maar een 1-2 overwinning had ik leuker gevonden na deze partij. Het is jammer dat we de drie punten niet hebben gepakt, maar alle credits naar Mechelen toe", opende Danny Vukovic de debatten na Mechelen - Genk.

Hij werd daarin bijgestaan door zijn coach John van den Brom: "Alles bij elkaar was het een terechte uitslag. Beide ploegen wilden voor de overwinning gaan, maar het was net niet voldoende. Een puntje is alles bij elkaar niet zo slecht."

Mechels puntje

Ook bij Malinwa hadden ze gehoopt op een overwinning, maar konden ze zich schikken met de puntendeling: "Neutraal en objectief gezien is dit misschien gewoon een terechte uitslag", klonk het bij monde van Wouter Vrancken.

Het laatste woord was voor Yannick Thoelen, die een paar knappe reddingen deed: "Het loopt wel goed. Vier clean sheets op negen matchen is goed natuurlijk, al had ik liever gewonnen. We werken hard met de hele defensie. Ik ben gewoon blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen. Dat het tegen de topschutter was doet extra deugd, dat geeft een boost."