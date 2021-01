Jorge Teixeira kwam onder Peter Maes opnieuw in het elftal terecht en verlengt zijn contract bij STVV

Sint-Truiden heeft het contract van Jorge Teixeira met een jaar verlengd, met een optie tot verlenging van een extra jaar. De 34-jarige Portugees is sinds de komst van Peter Maes opnieuw een belangrijke schakel in het elftal.

STVV heeft het contract van Jorge Teixeira opengebroken. De centrale verdediger blijft tot 2022 voetballen op Stayen, daarnaast heeft hij ook een optie op een extra jaar. Een bekroning voor enkele sterke weken. Mede door blessures kwam de Portugees nog nauwelijks aan spelen toe, maar sinds de komst van Peter Maes miste hij nog geen minuut.

Jorge Teixeira is ondertussen al aan zijn vierde seizoen bij Sint-Truiden bezig, eerder was hij ook twee jaar actief bij Standard. Zondag ontvangt STVV op speeldag 25 Cercle Brugge. Een belangrijk duel in de strijd om het behoud.