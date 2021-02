De Antwerpse Derby waarschijnlijk te vroeg voor Bakkali, "maar ik voel me fit dus het zal niet lang meer duren"

Met Zakaria Bakkali heeft Beerschot op de laatste dag van de mercato nog een opvallend transfer kunnen doen. De 25-jarige speler wordt van RSC Anderlecht tot eind van het seizoen gehuurd, maar Beerschot heeft ook een afkoopclausule bedongen.

De tweevoudige Rode Duivel werd vandaag voorgesteld aan de pers. Bakkali kwam welgeluimd toe op de persconferentie met zijn entourage aan zijn zijde. De gesprekken tussen Anderlecht en Beerschot waren redelijk laat opgestart. Er waren verschillende ploegen die hun interesse in Bakkali hadden laten blijken, maar voor Zakaria zelf was Beerschot de juiste keuze:

"Ik ben blij dat ik voor deze club mag uitkomen. De ambitie is er en dat voel je als je hier als nieuwe speler toekomt. Een plaats in de top vier is niet vanzelfsprekend, maar de ambitie is er."

Gesprekken:

"Maandagmiddag zijn de gesprekken begonnen. Ik heb ook lang gepraat en overlegd met de coach. Ik kreeg er meteen een goed gevoel bij."

Uiteindelijk was het zijn vader die hem het laatste duwtje gaf: "Mijn vader is van deze buurt. Hij heeft jaren in Hoboken gewoond en mijn broer en zus zijn ook hier geboren. Hij kende Beerschot dus al en raadde me aan om hier te tekenen. Voor mij persoonlijk was het ook een voordeel dat ik zo in België kon blijven dicht bij mijn familie."

Aangezien er een aankoopoptie bedongen is, zou het dus kunnen zijn dat we Bakkali hier langer zullen zien dan enkel een half seizoen. "Maar daar denk ik nog niet aan, ik wil me hier in de eerste plaats kunnen bewijzen en het goed doen voor de rest van het seizoen."

Eerste training:

Bakkali trainde vandaag voor een eerste keer mee met de ploeg. Zijn ploeggenoot Holzhauser was onder de indruk. "Hij is twee koppen kleiner dan mij, maar man, wat is hij snel! Hij zal mooie dingen laten zien.", liet de Oostenrijker weten.

Zelf was Bakkali ook tevreden met de eerste training. "De ontvangst van de ploeg en de spelers was zeer hartelijk. Ik kende hier nog niemand, maar werd meteen met open armen ontvangen. Je merkt ook dat de sfeer in de ploeg goed zit."

Derby:

Zondag speelt Beerschot een meteen al een speciale wedstrijd. Ze spelen de Antwerpse Derby tegen Royal Antwerp. Maar voor Bakkali zal die wedstrijd waarschijnlijk toch nog iets te vroeg komen.

"We gaan deze week zien hoe het verloopt en hoe ik mij voel. Dus misschien sta ik in de start. Maar zelf voel ik voel me nog niet meteen klaar om aan de aftrap te verschijnen. Ik moet eerst wat matchritme opdoen, maar het zal niet lang duren voor ik klaar zal zijn. Fit ben ik wel, maar zonder matchritme is het niet simpel om meteen te spelen. Ik kan voluit gaan en ik ben fit, maar negentig minuten zou nog iets te snel zijn.", zegt de speler zelf.

Blessures:

Bakkali heeft bij RSC Anderlecht nauwelijk speelminuten gekregen. Een blessure gooide ook roet in het eten. Veel mensen zijn dan ook sceptisch en twijfelen aan het feit dat hij ooit terug zijn oud niveau zal kunnen halen. "Ik heb de laatste jaren veel blessures gehad. Toen ik net bij Anderlecht tekende had ik een knieblessure, dan volgde een operatie. Maar ik ben nog jong. 25 jaar is het einde niet. Ik zie dit niet als een laatste kans. Ik mag er ook niet te veel op focussen want als speler heb je nu eenmaal hoogtes en laagtes. Maar om te focussen op de wedstrijd en te scoren, moet je hoofd leeg zijn. Mag je niet met zo'n zorgen zitten. Natuurlijk snap ik dat sommige mensen twijfels hebben, maar mentaal blijf ik positief. Ik wil mezelf niet onder die druk plaatsen.", sluit hij af.