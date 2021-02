De kijkcijfers van de Jupiler Pro League: kijkcijferkanon Anderlecht en Beerschot boven Antwerp

Op het veld loopt het misschien niet altijd gesmeerd voor Anderlecht maar in de zetel thuis zijn ze wel kampioen. Tussen speeldag 4 en 23 zaten er gemiddeld 172.924 mensen per wedstrijd thuis voor de buis naar Anderlecht te kijken. Club Brugge is tweede met gemiddeld 162.113 kijkers per match.

Het Laatste Nieuws kreeg de kijkcijfers van alle wedstrijden uit onze hoogste voetbalklasse tussen speeldag 4 en speeldag 23 te weten . Daaruit kwam Anderlecht als populairste ploeg gevolgd door Club Brugge en Standard. Voeg daar dan nog eens KRC Genk en KAA Gent aan toe, op respectievelijk plaats vier en vijf, en je komt uit bij de volledige samenstelling van de G5.

Opmerlijk is wel dat na de G5-clubs promovendus Beerschot meteen op de zesde plek komt. Het troeft daarmee zelfs stadsrivaal Antwerp af dat twee plekken lager op de ranglijst staat. Mogelijk speelt de goede start van Beerschot in de competitie hier een rol in. In de beginperiode speelden ze geregeld spektakelwedstrijden met veel goals aan beide kanten.

Enkel Charleroi, dat tevens na Standard de tweede Waalse ploeg op de ranglijst is, kon zich tussen de twee Antwerpse ploegen nestelen op een zevende plek.

De slechtste leerling van de klas is niet verrassend Waasland-Beveren. De rode lantaarn uit de Jupiler Pro League bengelt dus niet enkel op, maar ook naast het veld onderaan met gemiddeld maar 56.815 kijkers per match. Dat is nog geen derde van het aantal kijkers dat Anderlecht haalt per wedstrijd.

Tussen speeldag 4 en 23 keken er in totaal 33.735.104 mensen naar de wedstrijden uit onze eerste klasse. De kijkcijfers worden natuurlijk wel beïnvloedt door het uur waarop de aftrap gegeven wordt.

De cijfers zijn gebaseerd op een meting gedaan door het CIM (Centrum voor Informatie over de Media).

Kijkcijfers personen 1A

Club - Totaal aantal kijkers op 20 speeldagen - Gemiddeld aantal kijkers per match

1. Anderlecht - 3.458.476 - 172.924

2. Club Brugge - 3.242.265 - 162.113

3. Standard - 2.796.416 - 139.821

4. Genk - 2.251.480 - 112.574

5. AA Gent - 2.061.749 - 103.087

6. Beerschot - 1.941.395 - 97.070

7. Charleroi - 1.934.673 - 96.734

8. Antwerp - 1.888.550 - 94.428

9. KV Mechelen - 1.726.530 - 86.327

10. KV Oostende - 1.606.457 - 80.273

11. Sint-Truiden - 1.572.585 - 78.629

12. Zulte Waregem - 1.488.540 - 74.427

13. KV Kortrijk - 1.482.458 - 74.123

14. Eupen - 1.418.639 - 70.932

15. OH Leuven - 1.315.481 - 65.774

16. Cercle Brugge - 1.248.025 - 62.401

17. Moeskroen - 1.166.084 - 58.304

18. W.-Beveren - 1.136.301 - 56.815

Totaal: 33.735.104 - 1.686.755

1B

Ook gaf Het Laatste Nieuws de kijkcijfers van 1B nog vrij. Daaruit blijkt dat RWDM, dat nog maar net terug bij de profclubs hoort, gemiddeld genomen het meeste aantal kijkers per wedstrijd heeft gevolgd door Union. Opvallend is ook dat het beloftenteam van Club Brugge gemiddeld meer kijkers per wedstrijd heeft dan Westerlo, Lierse-Kempenzonen en Lommel SK. De meting in 1B liep over 15 speeldagen: van speeldag 2 tot speeldag 16

Kijkcijfers personen volledige wedstrijd in 1B

Club - Totaal aantal kijkers op 15 speeldagen - Gemiddeld aantal kijkers per match

1/ RWDM - 138.124 - 9.208

2/ Union - 100.121 - 6.675

3/ Seraing - 90.772 - 6.051

4/ Deinze - 79.133 - 5.276

5/ Club NXT - 76.876 - 5.125

6/ Westerlo - 67.361 - 4.491

7/ Lierse - 61.777 - 4.118

8/ Lommel - 58.806 - 3.920