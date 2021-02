Kompany heeft een doel: "Daarom is de Beker van België zo belangrijk voor ons"

RSC Anderlecht trekt vanavond naar Luik voor het bekerduel met RFC Liège. Vincent Kompany heeft van de Croky Cup een doel gemaakt. Al vraagt hij eerst en vooral respect voor de tegenstander.

Vincent Kompany zal dan wel enkele wissels doorvoeren in zijn elftal, maar grote risico’s of veranderingen moeten we niet verwachten. “Al wil ik wel rekening houden met de staat van het veld (kunstgrasmat, nvdr.) en de medische situatie van sommige spelers.”

“De Beker van België is belangrijk voor ons”, windt Kompany er geen doekjes om. “Vooral omdat we dit seizoen geen Europees voetbal spelen. Het minste wat we kunnen doen is respect hebben voor de tegenstander. Ze hebben lang niet gespeeld, maar we gaan de match voorbereiden alsof het een competitiewedstrijd is.”