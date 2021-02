Kapitein Charleroi blijft erbij: "Het was voor mij heel duidelijk"

Geen VAR in de bekerwedstrijden en daar kunnen ze bij Westerlo niet mee lachen. Op de Twitteraccount van de club werd een beeld gepost waarop volgens Westerlo duidelijk te zien is dat het om een doelpunt gaat.

De kapitein van Charleroi is ervan overtuigd dat het geen goal was. “Ik denk echt niet dat de bal de lijn heeft overschreden," zegt Dorian Dessoleil aan La Dernière Heure.

De Carolo’s waren op hun hoede voor Westerlo. “Wij wisten dat zij een zeer atletische ploeg waren en dat de kwaliteit van het veld hun manier van spelen ten goede zou kunnen komen.”

Charleroi had aan het eerste doelpunt van Teodorczyk voor zijn nieuwe ploeg genoeg om een ronde verder te bekeren. “Een professional, die weet wat hij moet doen”, besloot Dessoleil.

After a glorious performance on the field of the Carolos, we got the door slammed in our face. Charleroi continues one round, but was lucky that the referee missed an obvious goal. pic.twitter.com/gA8GSLmSl2