Kan Zinho Gano bij KV Kortrijk doen wat niet lukte bij Club Brugge en KRC Genk?

Tegen Moeskroen stond Zinho Gano voor het eerst sinds december 2019 nog eens aan het kanon. Lukt het Gano om dit seizoen wel nog eens te overtuigen bij KV Kortrijk?

in de 0-3 overwinning van KV Kortrijk was Zinho Gano nog eens belangrijk. Hij scoorde de 0-1 en dat deed hem zichtbaar deugd. Gano krijgt tot aan het einde van het seizoen de kans om zich te bewijzen bij KVK.

Vierde uitleenbeurt

In 2013 werd Gano door Club Brugge voor het eerst uitgeleend, toen nog aan Lommel United. In het volgende seizoen kon de jonge aanvaller ervaring gaan opdoen bij Moeskroen. Nadien verhuisde Gano met een transfer naar Waasland-Beveren.

Via Waasland-Beveren en KV Oostende belandde de lange spits bij KRC Genk. Net zoals in Brugge kon Gano niet overtuigen. Na zijn uitleenbeurt aan Antwerp, wordt Gano nu dus uitgeleend aan KV Kortrijk. Het is voor Gano al de vierde keer dat hij op uitleenbasis vertrekt naar een andere club.

Zinho Gano is ondertussen al 27 jaar en weet wat hij wilt. Opnieuw belangrijk zijn voor de ploeg. Met zijn goal tegen Moeskroen lukte dit al aardig. In Genk staat hij nog onder contract tot de zomer van 2022.