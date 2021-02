Brecht Capon is opgetogen maar blijft nuchter: "We wonnen vandaag verdiend"

Het was een sterke, collectieve prestatie vanmiddag van KV Oostende. Van start tot finish hadden ze de touwtjes in handen in de Diaz Arena. Oostende-verdediger Brecht Capon was natuurlijk erg gelukkig met de drie punten en werpt ook een blik op de toekomst nu De Kustboys in de top vier staan.

Op alle gebieden overklaste KV Oostende vandaag Sint-Truiden in eigen huis. Wat op voorhand werd aanzien als een spannende affiche tussen twee goed voetballende ploegen is, verrassend genoeg, uitgedraaid in een pot eenrichtingsvoetbal.

Toegegeven, De Kanaries hadden niet hun beste dag en Oostende had wat meeval met dat het twee penalty' toegewezen kreeg. Toch kan je dit alles ook wijten aan de druk die KVO gans de wedstrijd zette op STVV. De Limburgers werden vanaf het eerste fluitsignaal meteen bij de keel gegrepen en de Kustboys lieten niet meer los.

Brecht Capon zegt in een interview met Sporza dat hij vooral opgelucht is dat zijn weireldploegsje terug met een overwinning heeft kunnen aanknopen na het 2-1 verlies van vorige week op het veld van Zulte Waregem: "Dit doet deugd, want vorige week was het toch moeilijk. We hadden vandaag controle over heel de match en wonnen verdiend."

Capon speelde zelf wel niet op zijn favoriete positie, hij moest vandaag centraal in de verdediging depanneren. "Ik heb daar nog gespeeld, dus ik ken het wel. Het zat goed achteraan. Dat was een collectief werk, want we waren baas over gans het veld. Een pluim op onze hoed, al had Sint-Truiden misschien niet zijn beste dag", klinkt het bij de Oostende-verdediger.

Koningskoppel

Wat vandaag opviel en ook het verschil maakte was de goede verhouding tussen het Oostendse spitsenduo Makthar Gueye en Fashion Sakala die vandaag gecombineerd goed waren voor alle drie de goals. "Daar leven spitsen natuurlijk van. Zeker voor Makhtar was het belangrijk. Hij had in de beker al twee keer gescoord, dus dat zit goed", vertelde Capon.

Toekomst

Mocht het nog niet duidelijk geweest zijn, dan is dat het nu wel. Oostende staat in de top vier van het klassement en is een ploeg om rekening mee te houden. Capon houdt tegelijkertijd wel de voeten op de grond: "Volgende week tegen Genk is het weer een mooie affiche. Jammer genoeg zonder supporters, maar goed. We moeten niet meer achteromkijken. Alles wat erbij komt, is bonus."