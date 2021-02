Anderlecht straft mak en onherkenbaar Genk af, zelfs na vroege blunder en achterstand

Wat is er aan de hand met Genk? Van de ploeg die maanden lof oogste, blijft niets meer over. De Limburgers kwamen op voorsprong na een vroege fout van paars-wit, maar kropen daarna onbegrijpelijk achteruit. Anderlecht ging snel erop en erover en domineerde het grootste deel van de match.

Aiaiai Anderlecht, 1-0 achter na twee minuten... Ait El Hadj zond de bal naar achteren en Miazga vergat dat er nog tegenstanders op het veld stonden. De Amerikaanse verdediger bleef op de bal wachten en Bongonda snoepte het leer voor zijn neus weg. Eén op één met Wellenreuther faalde die niet.

Genk was nergens

Nochtans was Anderlecht een pak beter in het veldspel. Van den Brom had zijn ploeg heel behoudend neergezet. Met vijf achteraan en slechts twee middenvelders. Heynen en Thorstvedt kregen het niet belopen tegen El Hadj, Cullen en Lokonga. Maar ja, Anderlecht die kunnen niet scoren toch?

© photonews

Maar ineens vonden ze hun efficiëntie. Amuzu schoot van ver en via de paal en de rug van Vukovic ging de bal tegen de netten. Erop en erover, want Sambi - die ongelooflijk veel vrijheid genoot - mocht een diepe bal over de verdediging scheppen en El Hadj deed in de zestien de rest. De eerste voor de vinnige aanvaller.

© photonews

Maar Genk had het helemaal aan zichzelf te danken. Ze vergaten te voetballen en stonden in een verkeerde opstelling. Drie centrale verdedigers voor enkel Nmecha lijkt ons iets overdreven. Arteaga en Preciado zagen ook nog sterretjes omdat ze geen hulp kregen van Ito en Bongonda. De twee wingbacks stonden constant tegen twee man. Genk was nergens...

Afmaken

Van den Brom had hetzelfde gezien en haalde bij de rust Preciado naar de kant om met Toma een extra middenvelder in te brengen. Het veranderde niet al te veel. Anderlecht bleef baas, maar - en ja, we vallen in herhaling - vergat opnieuw zijn kansen af te maken. Nmecha, Amuzu en de ingevallen Mukairu hadden de schaapjes op het droge moeten brengen, maar lieten dat na.

Genk was echter onmachtig om ze in de problemen te brengen, ondanks dat de voet wat van het gaspedaal gehaald werd.

© photonews

Vooral Mukairu had drie dotten van kansen, maar werkte knullig af. Uiteindelijk werd het nog een twintig minuten bibberen en beven voor Anderlecht. Genk kwam een paar keer gevaarlijk opzetten, maar het geloofde trio (Onuachu, Bongonda, Ito) had zijn dag niet. Anderlecht blijft zo in de top vier en het bilan in de topmatchen begint er stilaan goed uit te zien.