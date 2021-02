Clement met duidelijke boodschap naar scheidsrechters over Noa Lang: "Bescherm hem zodat we kunnen blijven genieten"

Dat Noa Lang momenteel een van de beste voetballers is op de Belgische velden staat buiten kijf. Maar dat brengt ook wat gevolgen met zich mee, zoals het onzacht in aanraking komen met enkele verdedigers. Philippe Clement had op de persconferentie een boodschap voor de journalisten.

Tegen Antwerp kon Noa Lang niet zijn stempel drukken op het spel van Club zoals hij dat de voorbije weken had gedaan, al weten de verdedigers van de tegenstander wel dat ze hem niet uit het oog mogen verliezen.

In de tweede helft ging Antwerp-verdediger Seck stevig door op de Nederlander. Lang had er even genoeg van en ging naar coach Clement omdat hij geen zin had om zo te moeten voetballen.

© photonews

"Hij is inderdaad een paar keer goed aangepakt geweest, ook zonder bal", vertelt Clement achteraf op de persconferentie. "Ik hoop dat de scheidsrechters hem een beetje beschermen in de toekomst. Ze mogen hem nog aanraken uiteraard, dat is voetbal. Maar ik hoop dat er geen domme dingen gebeuren op het veld zodat iedereen van hem kan blijven genieten, dat is alleen maar goed voor het Belgische voetbal", besluit de trainer van Club.