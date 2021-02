Pep Guardiola heeft goed nieuws over Kevin De Bruyne

De blessure van Kevin De Bruyne evolueert goed. Manchester City hoopt dat hij binnen twee weken klaar is voor de Champions League.

Manchester City hoopt dat Kevin De Bruyne binnen twee weken terug is voor het duel in de Champions League tegen Borussia Mönchengladbach.

De Bruyne is al opnieuw aan het trainen. “Kevin maakt het goed”, zegt Pep Guardiola. “Hij is alweer aan het trainen. Nog niet met het team, maar wel individueel. Hij beweegt al goed. Zijn gevoel zit goed.”

Wanneer hij effectief weer inzetbaar is, is nog moeilijk in te schatten. “Ik kan nog niet zeggen wanneer hij terugkeert. We bekijken het dag per dag. Het belangrijkste is dat hij zich goed voelt. We zullen zien wat de dokter en hijzelf zeggen.”

Drie weken geleden viel de Rode Duivel uit met een scheurtje in de hamstrings.