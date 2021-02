Lior Refaelov vanavond op Jan Breydel: "Ik feliciteerde hem al de dag voor de Gouden Schoen"

Lior Refaelov is nog altijd een graag geziene gast bij Club Brugge, ook al speelt hij nu voor eerste achtervolger Royal Antwerp FC.

Vanavond staat hij oog in oog met zijn ex-club voor de beker. “Ik ga de dag dat we Rafa naar Club konden halen nooit vergeten. Samen met Vincent Mannaert was ik in Tel Aviv”, zegt Bart Verhaeghe aan HLN. “Omdat we toen nog niet zoveel middelen en geld hadden, verliepen de onderhandelingen moeizaam. Rafa was via de club op de hoogte van onze interesse. En wij hadden vernomen dat ook hij geïnteresseerd was.”

“Toen we uiteindelijk toch een deal op clubniveau hadden, zagen we Rafa in een restaurant aan een heel mooi strand, ik was onder de indruk. Hij was dan weer zó nerveus, aan de zijde van z’n bloedmooie vrouw. Ze waren pas getrouwd. Bleek dat Rafa met zijn wagen continu blokjes had gereden rond het kantoor waar we onderhandelden. Wachtend op een telefoontje. Hij ging dood van de zenuwen.”

Ook voor Verhaeghe blijft Refaelov een contact voor de rest van zijn leven. “Rafa zal voor altijd in mijn hart zitten. De dag voor de bekendmaking van de Gouden Schoen had ik hem al gefeliciteerd. Als het niet iemand van Club kon zijn, dan hij. Rafa verdiende die trofee trouwens destijds al, bij ons.”