Debat van de week: welke clubs spelen play-off 1? (En uw mening over de Beker van België is erg duidelijk!)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke week een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt!

Vorige week stelden we u de vraag rond de Beker van België. Voor u is het duidelijk: Club Brugge lijkt dit jaar ononverwinnelijk en zal dus ook in de Croky Cup de baas boven baas zijn. Ondertussen wisten ze al een eerste tegenstander opzij te zetten met Antwerp, waardoor ze op twee horden van het Koning Boudewijnstadion zitten. Een aantal van de kandidaten die u ook wel wat kansen wist toe te dichten zijn ondertussen wel al uitgeschakeld, denk maar aan datzelfde Antwerp dus. Voor deze week kijken we dan weer graag naar de Jupiler Pro League, waar alles ook nog op een zeer korte afstand staat. Play-off 1 Club Brugge? Dat lijkt op weg naar de titel. Maar verder is alles echt nog wel mogelijk de komende weken. De kloof tussen Genk op plek 3 en Gent op plek 12 is ... zeven punten. Welke vier teams halen volgens jou play-off 1? Dat is de vraag van ons debat van de week. U kan vier keuzes aanduiden. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie haalt play-off 1? U kan vier ploegen kiezen Club Brugge (60) 83% Antwerp (47) 86% Genk (43) 65% Anderlecht (42) 40% OH Leuven (40) 12% Standard (40) 22% Oostende (39) 22% Mechelen (39) 12% Charleroi (38) 2% Beerschot (37) 2% Zulte Waregem (37) 3% Gent (36) 11% KV Kortrijk (33) 3% Eupen (32) 5% STVV (30) 3% Moeskroen (26) 8% Cercle Brugge (23) 12% Waasland-Beveren (21) 11%