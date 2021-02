Mag Anderlecht beginnen dromen? 'Spits sluit verlengd verblijf niet uit'

Anderlecht maakt nog steeds kans op een plek in de top vier, mede dankzij de doelpunten van Lukas Nmecha. De supporters probeerden dinsdag alvast de spits te overtuigen voor een langer verblijf in Brussel, en mogen misschien al beginnen dromen van meer.

Het spandoek aan het oefenveld in Neerpede met de boodschap: “Lukas, je hebt nog niet de kans gehad ons te ontmoeten. Blijf nog een jaartje bij ons!” heeft de Duitse spits gecharmeerd. Via Instagram reageerde hij alvast met een hartje, maar volgens Het Laatste Nieuws staat de spits ook niet weigerachtig tegenover een verlengd verblijf in het Lotto Park. Hij wil namelijk niet opnieuw uitgeleend worden.

Uiteraard ligt de beslissing ook bij Manchester City. Lukas Nmecha ligt nog één jaar onder contract bij the Citizens. Daarnaast wil hij absoluut proeven van Europees voetbal, iets wat RSCA hem momenteel nog niet kan garanderen. Nmecha is dit seizoen topschutter met 14 doelpunten bij paarswit.