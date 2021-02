'Shots fired' voor Oostende-Genk: "Even professioneel als het veld van zaterdag"

KV Oostende versus KRC Genk van vanavond heeft uiteraard zijn voorgeschiedenis. Zaterdag kon de match niet doorgaan omdat het veld van de Kustjongens afgekeurd werd. Bij Genk konden ze er niet mee lachen en dat is duidelijk blijven hangen.

In hun matchaankondiging op Twitter lieten ze de datum van zaterdag doorschrappen en vervangen door een amateuristische 'Vandaag'. "Even professioneel als het veld van zaterdag", staat erbij.

Genk was serieus in zijn wiek geschoten omdat ze zes uur op de bus moesten zitten voor een match die niet kon doorgaan. Ze vroegen zich openlijk af of Oostende er wel alles aan gedaan had om hun veld speelklaar te krijgen en lieten zelfs al weten dat ze mogelijk juridische stappen zullen zetten.

Geen al te rustige voorbereiding op de match van vanavond, want bij KVO laten ze weten er alles aan gedaan te hebben om te kunnen spelen. Een extra motivatie voor de ploeg van Alexander Blessin? Dit kan natuurlijk ook als een boemerang terugkeren...