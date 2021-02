Uitgeleend aan Sint-Truiden, komt hij aan de aftrap tegen zijn moederploeg?

Junior Pius werd begin februari door Royal Antwerp FC uitgeleend aan STVV. Zondag staan beide ploegen oog in oog met elkaar.

Of Junior Pius aan de aftrap komt, valt te betwijfelen. Van zijn avontuur bij Antwerp had hij alvast meer verwacht. “Ik hou er geen goed gevoel aan over, dat klopt”, zegt hij aan HBVL. “Ik wil zondag graag spelen om hun ongelijk te bewijzen. Maar ik neem niemand bij Antwerp iets kwalijk. Ik had nood aan een nieuwe omgeving. Bij STVV heb ik die gevonden. De groep heeft me fantastisch opgevangen, als een familie. Nu wil ik de coach overtuigen.”

De Nigeriaan heeft geen zin in een nieuw rondje bankzitten. “Nee, dan had ik net zo goed bij Antwerp kunnen blijven. Ik had ook opties in Frankrijk, maar mijn verhaal in België is nog niet af. Deze harde competitie is me op het lijf geschreven.”

Dat hij nog voetbalt, is eigenlijk al een klein mirakel. “Mijn mentale kracht is mijn sterkste wapen. Ik heb de kruisbanden van mijn beide knieën gescheurd. Ik ken voetballers die voor minder hun schoenen aan de haak hingen. Maar ik geef nooit op. Ik ben aan deze uitdaging begonnen en wil die ook afmaken.”