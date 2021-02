Didier Lamkel Zé kwam ook voorbije weken opnieuw met gekke beelden, Frank Vercauteren laat zich duidelijk uit over de zaak

Is hij gek of is hij geniaal? Het is steeds meer dé vraag der vragen natuurlijk. Maar zijn coach blijft wel achter hem staan.

Tegen Standard vorige week hing Didier Lamkel Zé het weer meer dan uit. Op een bepaald moment lag hij twee minuten geveld na een kleine aai over zijn gezicht. Zelfs medespelers als Ritchie De Laet speelden toen gewoon onverminderd verder, terwijl iedereen zo'n beetje DL7 aanspoorde om toch maar te gaan verder spelen. Binnen de normen "Voetbal is altijd een teamgebeuren. We hebben het team nodig om te compenseren soms, dat is voor iedereen", aldus Frankie Vercauteren. "Ik zie hem als deel van het geheel. Ik weet welke dreiging hij heeft, hoe hij anderen kan vervelen, de tegenstanders en de arbiter soms. Tot nu toe is dat allemaal binnen de normen wat mij betreft.