Er zijn nog zekerheden in het leven: Mike Vanhamel tussen de palen bij Beerschot

Mike Vanhamel ontpopt zich traag maar gestaag tot een clublegende op het Kiel. De 31-jarige doelman miste dit seizoen nog geen enkele wedstrijd en staat daarmee samen met Moeskroen-doelman Hervé Koffi op kop wat betreft het aantal speelminuten in de Jupiler Pro League.

Beerschot en Mike Vanhamel, sinds zijn komst in juli 2018 zijn de twee onafscheidelijk. De relatie tussen club en speler valt op zijn minst een goed huwelijk te noemen.

Nummer één

Al drie seizoenen lang is de 31-jarige doelman de onbetwiste nummer één bij Beerschot. Hij miste daarin slechts één wedstrijd, dat was in het toenmalige Play-off 2. Toen kreeg Lejoly speelgelegenheid.

Ook dit seizoen miste Vanhamel dus nog geen enkele minuut. In de Jupiler Pro League is hij, samen met Moeskroen-doelman Hervé Koffi, de enige speler die alles speelde. Onlangs vierde de Beerschot-keeper zijn jubileum bij de club omdat hij, uitgerekend in de stadsderby tegen eeuwige rivaal Antwerp, voor de honderdste keer tussen de palen stond voor de Beren.

Play-offs

De club doet het als promovendus ook meer dan behoorlijk in hun eerste seizoen in 1A. Momenteel staat Beerschot zesde in de stand met 40 punten op slechts drie punten van een Play-off 1-plek. Een straffe prestatie van de Mannekes waar Vanhamel ongetwijfeld een groot aandeel in heeft.

Ondanks dat hij dit seizoen al 53 doelpunten moest slikken heeft hij de club ook al meermaals redding gebracht en worden die vele tegendoelpunten hem niet verweten omdat hij er simpelweg niet altijd schuld aan heeft.

Anderlecht

Vanhamel werd in het verleden al geprijsd als doelman voor zijn goede voeten, dat zag ook Anderlecht dat afgelopen zomer interesse toonde in onze landgenoot maar die verkoos ervoor om op het Kiel te blijven. “Ik heb mijn club en mijn plaats gevonden. Vertrouwen krijgen van het bestuur, de staff, de spelers en de supporters geeft me rust", verkondigde de Beerschot-doelman voorafgaand aan de stadsderby tegen Antwerp.

Kapitein

Ondertussen is Vanhamel al uitgegroeid tot kapitein bij de Beren. Alles wijst er voorlopig op dat hij nog een tijdje de onbetwiste nummer één zal blijven bij Beerschot en er dus nog serieus wat speelminuten zal bijdoen. Kunnen Vanhamel en zijn Beerschot dit seizoen stunten en zich kwalificeren voor Play-off 1?