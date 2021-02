Steven Defour is overtuigd van Antwerp: "Binnen dit en vijf jaar is het zover"

Steven Defour is al een tijdje gelukkig bij KV Mechelen. Zijn respect voor de groei van Royal Antwerp FC is groot.

Zijn periode bij KV Mechelen noemt hij zelf een succes. "Ik ben op een plaats waar ik gelukkig ben”, zegt Defour aan HLN. “De realiteit is dat mijn kuiten zijn wat ze zijn. Het is niet plezant als je altijd reactie ondervindt. Kijk je enkel naar het sportieve, kan ik niet tevreden zijn. Maar ik probeer de ploeg te helpen op andere manieren. En dat lukt me goed. Ik ben aanwezig in de kleedkamer, klop op tafel als het moet. Niet dat ik elke week een grote mond opzet, maar wel als het nodig is."

Het respect en de verwachtingen die hij heeft van zijn ex-club Antwerp is groot. "Binnen dit en vijf jaar zijn zij volgens mij een G5-club. Zeker met dat nieuwe stadion en die nieuwe jeugdacademie. Dat is wellicht nog hun grote werkpunt: jongeren laten doorstromen van de eigen jeugd. Momenteel willen ze vooral resultaten, de core business is de eerste ploeg. Je moet wel respect hebben voor de vooruitgang die ze maken. En de manier waarop."

Denken aan stoppen zit ook in het kopje. "Natuurlijk. Zeker na een paar jaar met zware blessures en tegenslagen. Het is een beslissing die ík zal nemen. Niemand kan die keuze voor mij maken of ze mij opdringen. Er zijn al gesprekken geweest met KV Mechelen omdat mijn contract afloopt. We wachten nog een beetje af. Er staat geen tijdslimiet op, hé. Alle partijen weten dat geld geen rol speelt voor mij."

Al gaat de aandacht nu nog altijd naar zelf voetballen. "Ik heb een plan A, een plan B en een plan C. Ik ben met vanalles bezig - ook met een trainerscursus. Kijk: je moet de realiteit onder ogen zien. Mijn lichaam heeft fel geleden. Ik stel me dus zeker de vraag: wanneer stop ik? Maar plan A is om nog 'effe' te voetballen."