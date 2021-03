Knokt KV Oostende zich in play-off 1? "Dat zou niets minder zijn dan een wereldprestatie"

KV Oostende blijft verbazen. Dit weekend werd er gewonnen tegen een ijzersterk KV Mechelen. De laatste wedstrijden van de reguliere competitie zijn ondertussen ingezet, maar de kustploeg mag nog steeds blijven dromen van een plek in play-off 1.

Deze goede vorm was niet altijd zo het geval. Vorig jaar werd de degradatie maar nipt vermeden. Ex-trainer Gert Verheyen ziet dit seizoen vooral een imponerende Andrew Hjulsager. De Deen zit na 27 wedstrijden al aan drie doelpunten en negen assists: “Hij is met zijn statistieken één van de meest productieve middenvelders van onze competitie, dat is een groot contrast met vorig seizoen toen hij nauwelijks twee goals en een assist liet noteren. Hjulsager is een moderne middenvelder met loopvermogen, duelkracht en ondertussen ook heel wat ervaring“, aldus Verheyen aan Het Nieuwsblad.

De 26-jarige middenvelder is deze zomer einde contract bij KV Oostende. De club investeert sinds de overname vol op jong talent, maar lijkt voor Hjulsager toch nog een extra inspanning te doen.

KVO lijkt nu ook echt kandidaat voor een plek in play-off 1. Het speelt in de slotwedstrijden van de reguliere competitie nog tegen Gent en Beerschot, maar er volgen ook nog duels tegen de drie degradatiekandidaten Moeskroen, Waasland-Beveren en Cercle Brugge: “Als het de eerstvolgende wedstrijd tegen de Buffalo’s goed doorkomt, dan zal de rest veel moeite hebben om ze van de vierde plaats te houden. Dat zou niets minder zijn dan een wereldprestatie.”