Ex-Genkspeler zelden in de basis bij Fenerbahçe

Mbwana Samatta werd in de winter van vorig jaar verkocht aan Aston Villa. De Tanzaniaanse spits verliet onze competitie na vier mooie jaren bij KRC Genk. Momenteel wordt Samatta door Aston Villa uitgeleend aan Fenerbahçe, maar daar beleeft hij niet de mooiste periode uit zijn carrière.

Bij KRC Genk beleefde Ally Mbwana Samatta mooie tijden. Hij werd met de Limburgers in 2019 kampioen en speelde in totaal 191 wedstrijden voor de club. Daarin wist hij 76 keer te scoren en ook 20 assists af te leveren. Een half jaar na de Genkse titel mocht Samatta zijn gedroomde transfer naar de Premier League maken. Aston Villa kocht hem voor 10,5 miljoen weg bij de Genkenaren.

© photonews

Aston Villa

Het verhaal van Samatta in de Premier League begon heel mooi. Ondanks een 2-1 verlies op Bournemouth wist de spits meteen te scoren bij zijn debuut. De teller van de Tanzaniaan bleef wel op één doelpunt steken. In de 13 volgende Premier League-duels wist hij niet meer te scoren. In de finale van de Carabao Cup wist Samatta ook nog te scoren, vandaag exact een jaar geleden. Ook in die wedstrijd werd er verloren met 2-1, dit keer tegen Manchester City.

Fenerbahçe

Aston Villa besloot dan maar om de spits dit seizoen te stallen bij de Turkse topploeg Fenerbahçe. In zijn tweede wedstrijd wist Samatta meteen twee doelpunten te maken. De trein leek weer vertrokken te zijn voor de 28-jarige Tanzaniaan, maar niets was minder waar.

Samatta wist de weg naar doel niet meer te vinden gedurende drie en een halve maand. Pas in januari wist hij weer wat scoren was. Zijn aantal doelpunten staat nu op 5, wat ondermaats is voor een spits van Fenerbahçe. De laatste drie wedstrijden stond Samatta niet meer aan de aftrap bij de Turkse topclub. Enner Valencia en Mame Thiam zijn beide concurrenten in de spits. Gisteren mocht Samatta nog een half uurtje invallen voor Mesut Özil, maar wist ook daarin zijn stempel niet te drukken.