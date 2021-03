Nieuwkomer belangrijk voor Beerschot met gelijkmaker in het absolute slot: "Alleen jammer dat we niet konden winnen"

Beerschot heeft zondagavond alsnog een punt uit de brand kunnen slepen tegen Moeskroen na een dolle slotfase. Eerst scoorde Blessing Eleke en even later zorgde Radic met de gelijkmaker voor de verlossing.

Stipe Radic is goed begonnen aan zijn avontuur in de Belgische competitie. De centrale verdediger draait al enkele weken vlot mee en speelt zeer secuur. Gisteren was hij dus ook op offensief vlak belangrijk met zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Uiteraard was Radic wel tevreden met zijn doelpunt, maar hij had ook graag gewonnen. Zijn interview is te bekijken op de Twitterpagina van Beerschot. "Het was een gekke slotfase met de rode kaart en het doelpunt. In de laatste vijf minuten laten we pas zien wat we de hele wedstrijd hadden moeten tonen. We wilden graag winnen, maar het is jammer genoeg niet gelukt", legde Radic uit.