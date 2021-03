Anderlecht moet het in bekermatch tegen Cercle doen zonder defensieve sterkhouder

Het zag er zondag al niet goed uit toen Hannes Delcroix mankend van het veld moest stappen. De verdediger haalt de bekermatch tegen Cercle Brugge niet.

Delcroix verdraaide zijn knie. De ligamenten zijn niet geraakt, maar er zit wel een vochtophooping in het gewricht, wat heel wat pijn veroorzaakt. Het is geen optie om hem woensdagavond al op te stellen en dus zal Kompany naar Lissens of Sardella moeten grijpen.

Voor de rest is Anderlecht ongehavend uit de Clasico gekomen. Yari Verschaeren is ook aan de beterhand en zou binnenkort zijn wederoptreden in een oefenmatch moeten maken.