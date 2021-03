Hein Vanhaezebrouck razend door de afwezigheid van VAR in kwartfinales: "Puur amateurisme"

Woensdag staat het bekerduel tussen KAS Eupen en KAA Gent op het programma, maar de tv-zenders besloten om de wedstrijd niet uit te zenden. Daardoor zullen er onvoldoende camera's in het stadion aanwezig zijn, met als gevolg dat de VAR in alle kwartfinales van de Croky Cup werd geschrapt.

Deze beslissing schoot bij Hein Vanhaezebrouck in het verkeerde keelgat: "De afwezigheid van de VAR omdat er te weinig camera's aanwezig zijn? Dat vind ik belachelijk. Ze willen de Croky Cup opwaarderen maar eerst zendt men niet alle matchen live uit, en daarna voorziet men ook geen VAR door een gebrek aan camera's. Dat is puur amateurisme", klonk het op zijn persconferentie.

De beker is voor de Buffalo's plots een belangrijk doel geworden. In de stand staan ze pas op een teleurstellende twaalfde plaats en lijken ze naast een ticket voor de play-offs te grijpen: "De beker is alleszins de makkelijkste weg naar Europa. In de competitie hebben we nog een flinke weg af te leggen. In de beker moeten we nog drie keer winnen en dat is zeer moeilijk omdat alle ploegen gebrand zijn op bekerwinst. Het zullen dus nog drie zware duels worden."