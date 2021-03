Stoot KAA Gent via de beker nog door naar Europa? "Het is de kortste, maar zeker niet de gemakkelijkste weg"

Woensdagavond is het van moeten voor KAA Gent, de beker lijkt het enige resterende element om het seizoen eerzaam af te sluiten. De weg is kort, maar met de gehele G5 nog actief in het toernooi blijft het een moeilijke opgave.

De Buffalo ‘s hebben dit seizoen alles al meegemaakt. Een leger aan nieuwe spelers, een trainerscarrousel, ontevreden spelers en teleurstellende resultaten. Deze zomer sprak de club hun titelambities nog uit, maar met een verschil van 26 punten op leider Club Brugge moest het zich focussen op andere doelen.

Dankzij de overvolle kalender zijn AA Gent, Eupen, Standard, Club Brugge, Anderlecht, Cercle Brugge, KRC Genk en KV Mechelen nog maar twee wedstrijden verwijderd van de finale. Plots wordt de beker dus wel een heel interessante optie voor de jongens van Hein Vanhaezebrouck: “Als we de rangschikking bekijken is de beker inderdaad belangrijk om Europees voetbal te behalen, al kan het natuurlijk ook nog altijd via de competitie. Het is de kortste maar zeker niet de gemakkelijkste weg”, vertelt ex-speler van AA Gent Stef Wils.

Zorgt Vanhaezebrouck opnieuw voor het succes?

Tegenstander van dienst: KAS Eupen. De Panda’s spelen een wisselvalig seizoen, maar zijn in staat om een topploeg te verrassen. Zo verloor Anderlecht, maar ook de Buffalo ’s zelf hun tripje naar de Oostkantons: “Dat zijn zeker niet de gemakkelijkste wedstrijden, maar ik zie ze zeker wel winnen en meedoen voor de eindoverwinning. Uiteraard geloven alle ploegen in de kwartfinales nu volledig in hun winstkansen.”

Het barslechte seizoen is een fikse teleurstelling in de Ghelamco Arena. Ze zullen nog een heus inhaalmanoeuvre moeten inzetten als ze nog een plek in de top acht willen veroveren. Toch gelooft Wils nog steeds in een positieve afloop: “Na een slechte start en snelle trainerswissels is er met Hein iemand op de club aangekomen die het huis kent en een duidelijke filosofie heeft. Het vraagt tijd, hij moest orde op zaken stellen en zijn speelstijl opnieuw in de groep integreren. Ze zitten sinds de komst van Tarik Tissoudali in een goede flow en lijken ook vertrokken voor een mooie reeks. Nu is het zaak om te bevestigen.”