Vanderhaeghe boos om eerste helft: "Dat verwijt ik de spelers toch, het verschil met de tweede helft kon niet groter zijn"

Yves Vanderhaeghe was boos die eerste helft. Dat konden we duidelijk horen. Zijn spelers ook, maar ze lieten zich aftroeven. De tweede helft was dan weer een heel ander verhaal. "We toonden te veel respect", vond Vanderhaeghe.

"Het was zeker niet de manier waarop we tien dagen geleden tegen elkaar stonden. Toen was er veel druk op de bal en lieten we Anderlecht niet voetballen. Dat heb ik niet gezien", zei een scherpe Vanderhaeghe. "We liepen veel te veel achteruit, we gingen niet in duel en mijn spelers waren niet scherp genoeg. Dat verwijt ik hen wel. We vergaten te voetballen en initiatief te nemen. Het verschil met de tweede helft kon niet groter zijn."

Al kon ook wel de vraag gesteld worden of het anders was gelopen met een paar basisspelers meer op het veld. Toen Vanderhaeghe er drie inbracht in de tweede helft bracht dat direct beter spel op. "Ik denk niet dat we daarnaar moeten kijken. We hebben met andere jongens ook bekermatchen gewonnen en zo talenten ontdekt die basisspeler werden. Maar we stonden met negen achteraan, dat heeft me ontgoocheld."

Ook het doelpunt was vermijdbaar. "Uiteraard. We wisten dat Lokonga een goeie lange bal heeft en die ballen kan neerleggen. Dan mag je hem die niet laten trappen. We hebben ook genoeg kansen gecreëerd om het nog te keren, maar dat tikkeltje geluk ontbrak."