Vercauteren haalt opgelucht adem: absolute sterkhouders op de terugweg bij Antwerp

Antwerp zat de laatste weken een beetje in de hoek waar de klappen vielen. Europees uitgeschakeld en een twee op negen in de competitie. Al kon Frankie Vercauteren wel het excuus van een overvolle ziekenboeg inroepen.

De Antwerpse T1 ziet nu toch licht aan het einde van de tunnel want volgens Het Laatste Nieuws zijn Faris Haroun, Martin Hongla, Dylan Batubinsika, Alexis De Sart en Alireza Beiranvand weer aanwezig op training.

Eerder was al bekend dat ook Sander Coopman woensdag de trainingen heeft hervat na maar liefst acht maanden afwezigheid.

'The Great Old' neemt het morgenavond op tegen KV Kortrijk. Na de twee op negen voelt stamnummer één de hete adem van KRC Genk, KV Oostende en RSC Anderlecht zo stilaan in de nek.