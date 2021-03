Lokonga in het oog van de storm na het verbergen van de regenboogband: "Het is een misverstand"

Er ontstond heel wat commotie nadat Anderlecht-kapitein Sambi Lokonga zijn witte kapiteinsband boven de regenboogband had gedragen tegen KV Mechelen ondanks dat dit afgesproken was met de Pro League. Alle aanvoerders droegen zo'n band om homofobie te veroordelen en diversiteit aan te moedigen.

Bij de Pro League zijn ze ook niet goed gezind met de zaak, dat laat hun woordvoerder Stijn Van Bever weten. “Dit voorval is bijzonder ongelukkig en tegen de afspraken in. We zullen dit voorval bespreken met Anderlecht, wij verwachten een uitleg. Elk jaar evalueren wij de medewerking van de clubs aan de sociale acties, dit zal daarin zeker aan bod komen.”

Reactie

De Pro League kreeg uiteindelijk ook uitleg, Lokonga reageerde officieel via de club: "Ik heb gezien dat er verwarring is ontstaan rond het dragen van mijn kapiteinsband tegen Mechelen. Ik wil benadrukken dat het louter een zaak van bijgeloof is, dat ik de band van RSCA ook wou dragen en dat ik daarom beide banden droeg. Ik hoop dat ik hiermee dit misverstand kan uitklaren. Ik benadruk dat ik mensen respecteer in al hun diversiteit, of dat nu om geaardheid, afkomst of geloofsovertuiging gaat.”

De campagne is nu ook brandend actueel nadat afgelopen weekend een 42-jarige man in Beveren vermoord werd omdat hij homo was.