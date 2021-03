Analist glashelder over play-off 1: "Ik denk dat ze erbij zullen zijn, maar ze zullen moeten stunten"

KV Oostende en RSC Anderlecht staan na dertig speeldagen broederlijk naast elkaar in de stand op plek vier. Die positie geeft recht op play-off 1. Wie zal het uiteindelijk halen?

"Ik zou Anderlecht alsnog op plaats vier zetten, al is het onmogelijk te voorspellen. Het is vogelpik", analyseert Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

"Paars-wit zal wel boven zichzelf moeten uitstijgen. Ze zullen moeten stunten. Volgens mij moeten ze nog drie keer winnen, want Oostende zie ik ook minstens 7 op 12 pakken."

Zwaar programma

En het programma van Anderlecht oogt zwaar: Zulte Waregem (thuis), Antwerp (uit), Club Brugge (thuis) en STVV (uit). "Ze zullen het moeten doen tegen Essevee en STVV, waar ik overigens geen geld zou willen opzetten. En dan ook nog eens tegen Antwerp of Club Brugge."

"Het verlies van Oostende in Gent is een ruggensteuntje voor Kompany", besluit Degryse. "Dat is ook paars-wit dit seizoen: de concurrentie weet niet te profiteren van hun misstappen dit seizoen."