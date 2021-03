Diehard supporter van blauwzwart en van Brandon Mechele: "Hoop dat hij heel zijn carrière in Brugge blijft"

De Bredense burgemeester Steven Vandenberghe is hevig supporter van Club Brugge én Brandon Mechele.

Brandon Mechele is geboren in Bredene. Hij speelde er ook voor KSV Bredene voor hij richting Jan Breydel trok. Sinds 2019 is hij ook ereburger van Bredene.

En de burgemeester van Bredene is topfan van hem. “Niet omdat hij van Bredene is, niet omdat hij mijn maat is, niet omdat hij ereburger van mijn gemeente is. Maar omdat Brandon alle waarden en normen van het instituut Club Brugge ruimschoots uitdraagt”, zegt Steve Vandenberghe op blauwzwartfans. ”Een keiharde werker die weet waar hij vandaan komt. Geen gezever en geen kapsones… Elke dag een tandje bijsteken, nooit zeuren, een uitstekende mentaliteit en een welopgevoede en beleefde jongen. Ik herken heel veel van mezelf in hem.”

Mechele staat er volgens Vandenberghe altijd. Hij heeft dan ook één vurige wens. ”Die blijvende drive, ook als het eens moeilijk gaat. Nooit opgeven, altijd beter willen doen… Vandaar wellicht dat ik hem zo graag heb en zie. Ook zijn vriendin Caroline is een zeer sympathieke dame met het hart op de juiste plaats. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat hij gans zijn carrière bij Club Brugge blijft”, besluit de Bredense burgervader.