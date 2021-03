Holzhauser bezig aan wonderseizoen, maar dit zijn doorheen de jaren de strafste actieve middenvelders in België

De cijfers van ene Raphael Holzhauser in de Jupiler Pro League dit seizoen zijn bijzonder straf. Maar doorheen de jaren zijn er natuurlijk heel wat andere spelers die nog veel straffer doen.

Het is Holzhauser zijn eerste seizoen op het hoogste niveau in België. Met 14 goals en 15 assists is hij weliswaar heel belangrijk voor Beerschot dit seizoen, maar in de long run zijn er natuurlijk anderen die nog veel straffer doen.

Vanaken de primus

Hans Vanaken blijft de primus van de klas, becijferde Het Laatste Nieuws. De middenvelder van Club Brugge en eerder Lokeren zit al aan 82 goals en 71 assists, waardoor hij betrokken is in liefst 153 doelpunten in de JPL.

Lior Refaelov zit ondertussen aan 70 goals en 50 assists en is daarmee tweede, Ruud Vormer vervolledigt het podium (48 goals, 67 assists). Ook Lestienne (56+41) en Gillet (52+34) totaliseren al heel veel belang voor hun clubs doorheen de tijden.