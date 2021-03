Nieuws over de blessure van Samuel Bastien bij Standard

De middenvelder van de Rouches speelde niet tegen Moeskroen door een schouderblessure.

Samuel Bastien ontbrak zondag in de wedstrijd tegen Moeskroen. De middenvelder was afwezig nadat hij aan de schouder was geraakt.

Volgens de kranten van Sudpresse nam hij vandaag enkel deel aan de warming-up van de training. De rest van de geblesseerde spelers nam deel aan de volledige training.

De krant voegt er wel aan toe dat Bastien naar verwachting zaterdag aanwezig zal zijn voor het bekerduel in Eupen.